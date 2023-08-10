Больше 29 тысяч студентов поступят в университеты Петербурга бесплатно

Больше 29 тысяч студентов поступят в университеты Петербурга бесплатно
Фото: Baltphoto

Вузы Санкт-Петербурга завершили прием на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.

В 2023 году была реализована программа поступления в университеты детей участников СВО. По информации пресс-службы Смольного, по отдельной квоте вузы Северной столицы приняли 800 человек – 10% от общего числа мест на каждом направлении.

Отмечается, что наибольшей популярностью у абитуриентов по данной квоте пользуются технические специальности: IT-сфера, медицина, управление и педагогика.

Кроме того, более 1000 первокурсников были приняты в университеты по квоте для людей с инвалидностью, а также сирот и ребят, которые остались без родителей. Всего в новом учебном году бесплатно будут обучаться больше 29 тысяч студентов.

Напомним, приемную кампанию высшие учебные заведения Петербурга завершили 3 августа.

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Больше 29 тысяч студентов поступят в университеты Петербурга бесплатно
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