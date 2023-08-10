Microsoft может перестать выдавать лицензии компаниям из России в сентябре

Американская публичная транснациональная корпорация Microsoft может перестать продевать лицензии клиентам из России.

В четверг, 10 августа техническая поддержка Microsoft Online Services сообщила своим клиентам об отказе принимать банковские переводы из России в качестве платежей за предоставление услуг. Таким образом, начиная с 30 сентября корпорация может перестать выдавать лицензии на использование своего продукта российским компаниям.

При этом в Microsoft заверили, что действующие подписки останутся активны, но в конце сентября они не будут продлены, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Напомним, год назад Microsoft также запретила пользователям из России скачивать и устанавливать Windows 10 и 11 с официального сайта компании.