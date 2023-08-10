Церемонию вручения премии «Эмми» перенесли впервые за 22 года

Международная телевизионная премия «Эмми» не состоится 18 сентября 2023 года. Ее перенесли на январь из-за продолжительной забастовки в Голливуде.

Больше четырех месяцев продолжается забастовка сценаристов из США, которая поставила на паузу почти весь кинобизнес Голливуда. С середины июля к ним присоединились и сценаристы, вынуждая переносить не только премьеры и съемки фильмов, но и международные фестивали и премии. Так, 10 августа стало известно о том, что ежегодная телевизионная премия «Эмми» не состоится 18 сентября, как было запланировано.

По информации агентства Associated Press, важное для мира кино мероприятие состоится, но на четыре месяца позже – 15 января. Трансляцию будет вести телеканал Fox с 17:00 до 20:00 по времени США – с 06:00 до 09:00 утра по Москве. Кроме того, новая дата проведения «Эмми» совпадает с государственным праздником в Америке – Днем Мартина Лютера Кинга, который боролся за права афроамериканцев.

Стоит также отметить, что 75-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми» станет первой за 22 года, которая не состоится в назначенное время. Ранее прецедент произошел в 2001 году, когда мероприятие перенесли из-за теракта 11 сентября и начала операции США в Афганистане.

Напомним, голливудские актеры и сценаристы требуют повысить им оплату труда и пересмотреть их контракты с учетом развития стриминговых сервисов в условиях цифровых релизов. Ранее Гильдия сценаристов провела переговоры по сложившейся ситуации с Ассоциацией продюсеров, однако в ходе встречи стороны не смогли договориться об условиях, которые бы устроили обе стороны.