В авиакомпании «Россия» не замечают искажения исторических фактов

В авиакомпании «Россия» не замечают искажения исторических фактов
Balthoto/ Павел Долганов

Пассажирам авиакомпании «Россия» предложили прочитать свежий выпуск ботового журнала с заметкой о бомбежке Ленинграда в 1945 году.

Новый выпуск прессы можно обнаружить на официальном сайте авиакомпании. Одна из заметок журнала посвящена проекту Vokzal 1853 под руководством холдинга «Адамант». В ней пассажиром рассказывают про здание Варшавского вокзала в Петербурге, которое якобы пережило бомбежки в 1945 году.

Однако, как отмечает Мойка 78, последняя бомба была сброшена на Ленинград в октябре 1943 года, а это значит, что вокзал попасть под огонь неприятеля никак не мог. Таким образом, подрядчики прессы «России» искажают исторические факты, а если учесть, что в 2022 году блокаду Ленинграда признали геноцидом, недочет может серьезно ударить по имиджу компании и ее руководителей.

Ранее жители Петербурга остались со сломанными чемоданами после полета рейсом авиакомпании «Россия».

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