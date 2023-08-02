Жители Петербурга остались со сломанными чемоданами после полета в Минеральные Воды

Во время авиаперелета из Санкт-Петербурга до Минеральных Вод жители города на Неве остались с двумя сломанными чемоданами.

О неприятном происшествии сообщили читатели Gazeta.SPb. Отправляясь из Петербурга на отдых в Минеральные Воды рейсом авиакомпании «Россия» жители Северной столицы взяли с собой два чемодана, однако после посадки выяснилось, что имущество пассажиров было испорчено. Забирая сумки с багажной карусели, туристы обнаружили, что оба чемодана остались без колес.

Со сломанными чемоданами путешественникам пришлось преодолевать сложный маршрут.

«Из МинВод на трансфере в село Эль-Тюбю, далее у нас маршрут в альплагерь Безенги. Это горные поселения на высоте около 2000 метров» — рассказала туристка Дарья.

Если пассажиры заметили повреждения багажа еще на ленте, нужно незамедлительно обратиться к дежурному агенту по обслуживанию в зоне выдачи, либо к представителям авиакомпании-перевозчика прямо в аэропорту для составления заявления. При себе необходимо иметь авиабилет, или его копию, посадочный талон и багажную бирку.

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