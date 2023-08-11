Учеба в петербургских вузах стала на 12% дороже

Учеба в петербургских вузах стала на 12% дороже
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Причина в росте конкуренции между учебными заведениями. Также могли повлиять и другие факторы.

В вузах Петербурга платное обучение стало на 12% дороже. Особенно это коснулось ВШЭ, СПбГУ и РАНХиГС. Так, например, в Санкт-Петербургском государственном университете плата увеличилась до 11 % в зависимости от направления.

По данным «Ведомостей», при этом в СПБГУ разница в оплате сравнительно с прошлым годом составила 4%. Причина в инфляции и росте конкуренции между топовыми вузами страны. Эксперты считают, что цена могла быть увеличена также из-за роста стоимости коммунальных услуг и тарифов интернета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские вузы закончили приемную кампанию. Участникам СВО и их детям дали 10% бюджетных мест. Об этом сообщали в Минобрнауки. Однако приказов о зачислении в ближайшее время ждать не придется.

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