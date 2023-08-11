В Петербурге подскочил спрос на преподавателей

Однако для учителей более выгодны другие предложения. Например, написание научных работ.

К началу учебного года в России, в том числе в Петербурге, вырос спрос на преподавателей. Больше всего в педагогах нуждаются частные школы, детские сады и лицеи.

По данным «Делового Петербурга», объем вакансий на данные рабочие места составляет 89 % от общего числа. Специалисты считают, что несмотря на большое количество предложению на данный момент преподавателю легче устроиться на образовательные платформы, на которых организовывают онлайн-лекции. Также более выгодными являются предложения о подготовке к экзаменам и написании научных работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в СЗФО на 12% вырос спрос на кадры в промышленности. За январь—июнь в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) было размещено около 75 тысяч вакансий в промышленной сфере.