В СЗФО на 12% вырос спрос на кадры в промышленности

Востребованы оказались представители ряда профессий. Например, слесари.

За январь—июнь в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) было размещено около 75 тысяч вакансий в промышленной сфере, что превысила показатели аналогичного периода прошлого года на 12%. Информацией об этом поделились в пресс-службе hh.ru, пишут городские СМИ.

Наиболее востребованы слесари, машинисты, фрезеровщики, сварщики и операторы производственных линий. Наиболее высокий спрос зафиксирован в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» — около 12% от общего числа вакансий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге закрыли половину отделений крупного банка. Пользователи отдают предпочтение онлайн-сервисам. Походы в отделения становятся все менее популярными. На данный момент в Северной столице работают восемь отделений.