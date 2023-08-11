СМИ: в районе Карамышевской набережной в Москве взорвался беспилотник

Данные о погибших и пострадавших не поступали. На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

По данным телеграм-каналов, у Карамышевской набережной в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался беспилотник. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Отмечается, что о происшествии сообщили очевидны инцидента. Звук взрыва услышали жители Крылатского. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве на запасные аэродромы после атаки беспилотников ушли десять самолетов. Утром, 10 августа два московский аэропорта временно ограничили прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим на запасные аэропорты были вынуждены уйти десять самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково и Домодедово.