Петербургская прокуратура выявила нарушения на пляжах, где утонули дети

Суздальские озера пока на проверке. Об этом заявили в ведомстве.

Прокуратура Петербурга выявила нарушения правил безопасности на пляже озера Безымянном в Красносельском районе города и побережье Финского залива напротив Балтийского бульвара. Причина проверки в череде трагедий, произошедших на воде. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения выявили на пляже на озере Безымянное, где оказалось специальных мест для купания для детей, не нашлось стоек со спасательными кругами и сигнальных мачт. Проверка побережья Финского залива напротив Балтийского бульвара вскрыла отсутствие установленных знаков, запрещающих купание на данной территории. Суздальские озера все еще проверяют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гореловском озере утонул шестилетний ребенок. Смерть констатировали в больнице.