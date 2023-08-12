В Петербурге завершили расследование уголовного дела против руководства КГИОП

В Петербурге завершили расследование уголовного дела против руководства КГИОП
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Город получил многомиллионный ущерб. Об этом заявили в СК.

В Петербурге закончили расследование уголовного дела против главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета.

По данным следствия, в апреле 2020 года Макаров издал распоряжение, которым исключил из перечня объектов культурного наследия здание «Манежа лейб-гвардии Финляндского полка» XIX века постройки. В результате здание было снесено, и городу причинен ущерб в сумме более 144 млн рублей. Дело Макарова передали в Генпрокуратуру для передачи в суд.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что зампред КГИОП Галина Аганова в 2016 году вывела из-под государственной охраны 154 элемента, входящих в предмет охраны «Дома Салтыковой», являющегося памятником истории и культуры. В результате ее действий были снесены дворовые корпуса здания, ущерб превышает 42 млн рублей. В отношении Агановой возбуждено уголовное дело. Гепрокуратура неоднократно отменяла дела в отношении нее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бастрыкин потребовал доклад по сносу «Казарм мастеровых и рабочих людей» в Петербурге.

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