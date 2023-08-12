В Зеленогорском парке появилась площадка для отдыха

Были учтены и потребности маломобильных горожан. Об этом заявили в Смольном.

В Зеленогорском парке в Курортном районе Петербурга после завершения работ по благоустройству открыли обновленную зону отдыха. На объекте появились садовые скамейки, урны и фонари в круглых плафонах. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Во время благоустройства были учтены потребности маломобильных граждан: построена крытая сценическая площадка с пандусами для заезда и полукруглые большие столы со скамейками и табуретами, прикрытые навесами. Было произведено и озеленение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке Петербурга впервые за 16 лет родился манул. В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга напомнили, что разведение манулов – сложная задача, поэтому рождение малыша стало настоящим событием.