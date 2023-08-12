Стало известно, какие города у россиян оказались самыми популярными для осеннего отдыха

Осенью предпочитают жаркие страны. Об этом говорит статистика.

Оказалось, что некоторые направления у российских туристов оказались наиболее популярными. Речь идет как о российских регионах, так и о соседних странах. Это удалось выяснить благодаря анализу данных бронирований авиабилетов.

Как сообщают РИА новости, 85% отдыхающих планируют ездить по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8% туристов, а дальнее – 6,2%. Наиболее популярные российские города – Сочи Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. После идут Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. Из иностранных городов спросом пользуются Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск. Из иностранных направлений популярны Стамбул, Анталья, Тель-Авив, Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средняя загруженность гостиниц Петербурга выросла на 6%.