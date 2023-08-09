Средняя загруженность гостиниц Петербурга выросла на 6%

Летом 2023 года средняя загруженность гостиниц Санкт-Петербурга составила 77-83%, что значительно больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая большая загруженность отелей Северной столицы наблюдалась в период с 24 по 26 июня, когда в городе проводился праздник выпускников «Алые паруса». Все гостиница были переполнены на 88%. Кроме того, в среднем гостиницы всех категорий в июне были заполнены на 77%, а в июле на 83%, что на 6% больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба городского правительства со ссылкой на комитет по развитию туризма Петербурга.

В Смольном также отмечают, что фестивали, праздники и другие мероприятия играют важную роль в развитии туризма. Наибольшей популярностью пользуются Петровский фестиваль огня, а также фестивали водного туризма и ледовых скульптур. Комментируя рост загруженности петербургских отелей, руководитель консалтинговой компании Hotel Advisors Сергей Данильченко отмечает, что на данный момент цифры не дотягивают до допандемийных показателей, когда средняя загруженность гостиниц была 88%.

Стоит также отметить, что в Петербурге основную часть турпотока составляют россияне. Только 4% от общего числа гостей города составляют иностранные туристы. Так, например, за первые шесть месяцев 2023 года город на Неве посетили всего 137 тысячи иностранных граждан. Отмечается, что в Петербург начало приезжать больше туристов из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран. Всего прирост числа гостей из-за рубежа в текущем году составил 37% по сравнению с 2022 годом.

Всего за первую половину текущего года Петербург посетило больше 4 миллионов человек. Это на 10% больше, чем год назад и, как отмечают эксперты, не предел. По мнению аналитиков службы Ассоциации туроператоров России, летом в Северную столицу должны прибыть 3,5 миллионов туристов. Рост количества желающих отдохнуть в Петербурге может быть связан с ростом внутреннего туризма и продвижению города на Неве в качестве места для отдыха, заключают эксперты.

Напомним, ранее стало известно, что жители и гости Санкт-Петербурга смогут бесплатно посетить экскурсии до конца августа в рамках проекта «Открытый город».