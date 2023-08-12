Полиция задержала работавших в Петродворцовом районе «домушников»

Полиция задержала работавших в Петродворцовом районе «домушников»
Фото: Baltphoto

Задержанные оказались рецидивистами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 8 августа, в полицию Петродворцового района Петербурга обратился 40-летний житель Петергофа и заявил, что в этот же день неизвестный проник в его загородный дом на улице Нижняя Колония в Стрельне и украл сейф с 40 тысячами рублей, серебряными цепочками, банковскими картами и мобильным телефоном. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

В четверг, 10 августа, на проспекте Энгельса были задержаны подозреваемые: безработные рецидивисты 26 и 35 лет, местные жители.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемую в краже у участника саммита «Россия — Африка». Ей оказалась сотрудница отеля. Деньги пропали из номера.

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