Пожар на 1,8 тысячи квадратных метров начался в Московской области

Пожар на 1,8 тысячи квадратных метров начался в Московской области
Фото: Baltphoto

Склад с удобрениями загорелся на территории промышленной зоны «Полигон» в городе Раменское. Площадь пожара составила больше 1,8 тысячи квадратных метров.

Огонь был замечен в полдень 13 августа. Сообщается, что пожар начался в нежилом строении промзоны, где располагался склад с удобрениями. По информации ГУ МЧС России по Московской области, огонь распространился на площадь в 1,8 тысячи квадратных метров.

По информации ТАСС, в тушении участвуют 70 человек и 26 единиц техники, однако в настоящий момент существует угроза распространения пожара на соседний склад. Кроме того, клубы дыма от пожара видны даже в соседних с Раменским городах. В прокуратуре Московской области также уточнили, что причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований сварочных работ.

Напомним, ранее пожар успешно ликвидировали в Выборгском районе Ленинградской области.

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