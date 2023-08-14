Компании из Петербурга представят военно-технические разработки на форуме «Армия-2023»

Компании из Петербурга представят военно-технические разработки на форуме «Армия-2023»
Фото: Baltphoto

Почти 90 предприятий из Санкт-Петербурга представят свою продукцию на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

С 14 по 20 августа в Москве состоится мероприятие для всех причастных к военно-технической отрасли. По информации пресс-службы Смольного, форум также посетят 89 компаний-разработчиков из Северной столицы, чтобы показать свою продукцию.

Так, например, конструкторское бюро «Арсенал» имени Фрунзе и машиностроительный завод «Арсенал» продемонстрируют технику для дистанционного зондирования Земли, которая поможет в освоении дальнего космоса, а Обуховский завод представит на международном форуме «Армия-2023» модель дизель-электрической подводной лодки проекта 636.

«Среди экспонатов будут макеты современных космических аппаратов и уникальный орбитальный комплекс «Зевс»», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля в Петербурге прошел международный саммит «Россия-Африка», в ходе которого президент России Владимир Путин наметил вектор сотрудничества со странами-партнерами.

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