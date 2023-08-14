Центробанк проведет внеочередное совещание совета директоров по ключевой ставке

Центробанк проведет внеочередное совещание совета директоров по ключевой ставке
Фото: Baltphoto

Совет директоров банка России обсудит вопросы о ключевой ставке утром 15 августа.

Пресс-служба регулятора опубликовала сообщение о планах созвать внеочередное совещание совета директоров Центробанка 15 августа. В ходе встречи планируется обсуждение вопроса о ключевой ставке – минимального процента, под который будут выдаваться кредиты коммерческим банкам.

Уточняется также, что публикация пресс-релиза о решении совета директоров ожидается в 10:30 по московскому времени. Стоит также отметить, что последнее заседание Центробанка состоялось 21 июля. Эксперты приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Следующее плановое заседание должно пройти 15 сентября.

Ранее курс доллара резко вырос и составил 100 рублей. В связи с этим финансист Александр Лосев не исключил, что до конца 2023 года в России начнется стагфляция.

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