КГИОП признал Доходный дом Алюшинского памятником архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) признал Доходный дом Алюшинского объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, дореволюционное здание в стиле модерн было спроектировано гражданским инженером Дмитрием Уструговым. Сам И.Ф. Алюшинский вместе со своим братом занял весь третий этаж после окончания строительства объекта. После сильного пожара в 2010 году здание пострадало, однако до сих пор является жилым домом.

В понедельник, 14 августа, пресс-служба КГИОП сообщила, что председатель комитета Сергей Макаров распорядился включить здание в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее Следственный комитет завершил уголовное расследование против руководства КГИОП о превышении должностных полномочий.