Доходный дом Антоновой стал региональным памятником

Дом до сих пор жилой. В КГИОП отметили, что объект в отличном состоянии.

В Петроградском районе Петербурга Доходный дом Анастасии Антоновой пополнил список памятников регионального значения. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Дом до сих пор является жилым, в здании хорошо сохранилась лепнина, стены и потолки также в отличном состоянии. Лицевые фасады дома выполнены в стиле модернизированной неоклассики, декорированы рустованными пилястрами, ионическими колонками с обелисками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП признал Доходный дом Алюшинского памятником архитектуры. Напомним, дореволюционное здание в стиле модерн было спроектировано гражданским инженером Дмитрием Уструговым. После сильного пожара в 2010 году здание пострадало, однако до сих пор является жилым домом.