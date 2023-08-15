У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей
Фото: скриншот с YouTube-канала "Осторожно: Собчак"

Часть налогов звезда уже заплатила. Об этом заявила ее адвокат.

У блогера Елены Блиновской было арестовано имущество на общую сумму в 64 млрд рублей. Об этом заявила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Как сообщают РИА новости, в рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей. Адвокат при этом отмечает, что до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу. Блиновская уже заплатила 55 млн рублей налогов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Блиновскую продержат под домашним арестом еще месяц. Суд в среду, 21 июня, вновь рассмотрел материалы дела против блогера и создательницы скандального «Марафона желаний» Елены Блиновской.

арест имущества блиновская суд


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей
Из пожара на Кораблестроителей госпитализировали более десяти человек
В Петербурге состоится фестиваль RT «Время героев»: о нем рассказала ...
Московское шоссе сковало пробками
В Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка
Во время реставрации Московских ворот нашли тайник
Треть мигрантов может покинуть Россию из-за слабого рубля
Петербуржцам напомнили, как защитить детей от падения из окна