У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

Часть налогов звезда уже заплатила. Об этом заявила ее адвокат.

У блогера Елены Блиновской было арестовано имущество на общую сумму в 64 млрд рублей. Об этом заявила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Как сообщают РИА новости, в рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей. Адвокат при этом отмечает, что до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу. Блиновская уже заплатила 55 млн рублей налогов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Блиновскую продержат под домашним арестом еще месяц. Суд в среду, 21 июня, вновь рассмотрел материалы дела против блогера и создательницы скандального «Марафона желаний» Елены Блиновской.