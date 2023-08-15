Петербуржцев предупредили об аномальной жаре 16 августа

Петербуржцев предупредили об аномальной жаре 16 августа
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Простые рекомендации помогут избежать перегрева. О них рассказали в МЧС.

В среду, 16 августа, в Петербург вернется аномальная жара. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 16 августа температура воздуха в городе на Неве достигнет +30 градусов. Температура может привести к перегреву организма и обострению хронических заболеваний. Особенно это касается пенсионеров и детей. Петербуржцам посоветовали меньше бывать на улице и не нагружать себя физическими нагрузками, надевать легкую и светлую одежду и головной убор, использовать солнцезащитный крем и пить больше жидкости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-терапевт рассказала россиянам об опасности жары. Медик отметила, что в ряд российских регионов пришла жара, которая может быть опасна для части жителей страны.

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