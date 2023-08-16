Петербуржцам напомнили, как защитить себя в жару

Простые рекомендации помогут легче перенести высокие температуры. О них рассказали в МЧС.

В среду, 16 августа, в МЧС жителей Петербурга предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Жара до +30 градусов вернется на улицы города. В экстренной службе напомнили, как обезопасить себя от перегрева. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Жара может негативно сказаться на здоровье и самочувствии. Поэтому жителям города на Неве напомнили, что в такие дни желательно бывать на улице как можно меньше и избегать физических нагрузок. Также необходимо надевать легкую, светлую одежду из натуральных тканей, закрывающую тело от прямых солнечных лучей.

Кроме того, нужно употреблять больше жидкости, больше всего подойдет простая вода без газа. Это поможет поддержать водный баланс в организме. Кроме того, не стоит забывать о солнцезащитных средствах: они уменьшат вред от воздействия ультрафиолета. Косметику с SPF фильтрами необходимо обновлять каждые два часа, лучше использовать средства с индексом 30-50 в солнечный день.

В дни жары многие отправляются на водоемы с детьми. Напомним, чтобы избежать трагедии, необходимо, чтобы дети всегда были на виду и не заходили в воду без взрослых. Необходимо надеть на детей младшего возраста нарукавники или спасательный круг и держать их рядом с собой максимум на расстоянии вытянутой руки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили об аномальной жаре 16 августа. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 16 августа температура воздуха в городе на Неве достигнет +30 градусов. Температура может привести к перегреву организма и обострению хронических заболеваний.