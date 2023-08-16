Енот прокусил ухо семилетней петербурженке в контактном зоопарке

Енот прокусил ухо семилетней петербурженке в контактном зоопарке
Фото: pxhere

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.

В контактном зоопарке в Спасском переулке в центре Петербурга произошел инцидент: енот прокусил ухо семилетней девочке. О происшествии узнали сотрудники правоохранительных органов.

По данным Мойки78, ребенок посетил контактный зоопарк и приблизился к одному из енотов, проживающих в нем. Зверю это не понравилось, и он напал на ухо девочки. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в одно из медицинских учреждений. После девочку отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку: она в реанимации. В пятницу, 11 августа, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с укусами и рваными ранами была госпитализирована двухлетняя девочка.

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