В ЦБ не исключили еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года

Причина в высокой инфляции. Она может сказаться на повтором увеличении.

В Центробанке России гражданам заявили, что еще одно повышение ключевой ставки возможно до конца 2023 года. Оно произойдет, если будет усиление проинфляционных рисков. Регулятор уточнил, что решения по ключевой ставке до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

Как сообщает Restate, увеличение ставки равноценно произошедшему увеличению инфляции. Отмечается, что следующее заседание совета директоров Центрального банка России состоится в середине сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. Во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую ставку сразу на несколько пунктов, с 8,5% до 12%. Известно, что решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.