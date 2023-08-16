В Петербурге Арбитражный суд принял иск Северной верфи к финской Wartsila на 3,83 млн евро

Речь идет о возврате аванса. Иск был подан еще в июне.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск от состоящей в ОСК «Северной верфи» против финской компании Wartsila Solutions Oy. Речь идет о возврате аванса в размере 3,83 млн евро за контракт на поставку оборудования. Иск был подан в июне. Данные об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

По данным «Коммерсанта», какое конкретно оборудование Wartsila Solutions Oy не предоставила «Северной верфи», не уточняется. В производстве находятся иски от АО «Адмиралтейские верфи» (на 2,37 млн евро) и АО «Балтийский завод» (два иска на 5,1 млн евро по договорам поставки судового оборудования и один на 7,6 млн евро по независимой гарантии).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург и Камчатка начнут развивать сотрудничество в судостроении.