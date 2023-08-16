Петербурженка получила штраф в 50 тысяч рублей за Ждуна

Женщина не явилась на заседание. Суд встал на сторону истца.

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск ООО «Си Ди Лэнд контакт» к местной жительнице о компенсации за нарушение исключительных прав. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Компания попросила суд взыскать компенсацию в размере 50 тысяч рублей за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – фантазийное существо под условным названием «Ждун», а также оплатить госпошлину и почтовые расходы. Рисунок был размещен на одном из костюмов для аниматора. Фото опубликовано на сайте, администратором домена которого является петербурженка. Она не явилась на заседание. Поэтому суд удовлетворил иск ООО «Си Ди Лэнд контакт».

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