Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Петербурге

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Петербурге
Фото: Baltphoto /Ирина Мотина

Почти все пробы соответствуют нормам. Серьезных нарушений не выявлено.

В Петербурге провели очередной социально-гигиенический мониторинг за качеством питьевой воды. Ее проверяют на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим нормам. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной столице.

Доля неудовлетворительных проб составила только 0,9%. Все остальные экземпляры полностью соответствуют нормам. Незначительные отклонения связаны с изношенностью некоторых водопроводных сетей, это повышает в воде уровень железа, делает ее мутной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка. Лучше сочетать растительный и животный белок. Тогда рацион будет сбалансированным. Белок очень важен для поддержания жизни.

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