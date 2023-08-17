Пенсионерка из Петербурга взяла кредиты и отдала мошенникам 5,3 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга начала расследование дела 68-летней жительницы, которая отдала злоумышленникам больше пяти миллионов рублей.

В начале августа пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка России. Больше недели мошенники уговаривали пожилую петербурженку взять кредит и в итоге она согласилась. Как стало известно Gazeta.SPb, 68-летняя пенсионерка взяла кредиты в различных банках, после чего переводила деньги на указанные счета.

Всего в период с 7 по 15 августа жительница Северной столицы перевела злоумышленникам 5,3 миллиона рублей. В полицию она обратилась только 17 августа. На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее еще одна пенсионерка из Петербурга лишилась миллионов после разговора с ненастоящим «сотрудником ФСБ».