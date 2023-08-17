В Петербурге зарегистрировано почти 500 тысяч самозанятых

Федеральная налоговая служба России (ФНС) сообщила, что в Санкт-Петербурге количество работников, зарегистрированных как самозанятые, превысило 484 тысячи человек.

Отмечается, что количество самозанятых в Северной столице стабильно растет, и на конец июня составило +18,2% к началу года. Общее количество работников, зарегистрированных по данному налоговому режиму, в Петербурге составляет 484,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

Стоит также отметить, что всего по России количество самозанятых уже превышает 8,1 миллиона человек, а их суммарный доход составляет больше 2,5 триллиона рублей.

Напомним, в конце мая стало известно о планах добавить новые сферы деятельности, в которых могут быть задействованы самозанятые граждане. Кроме того, новый налоговый режим для данной категории работников предлагается продлить и после 2028 года.