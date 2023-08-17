В Петербурге по делу о мошенничестве задержали гендиректора похоронного бюро

Сотрудники полиции задержали генерального директора одной из фирм по оказанию ритуальных услуг. Его подозревают в обмане родственников умерших горожан.

По версии следствия, мошенник вместе с соучастниками преступления заключали договора об оказании услуг по подготовке тел умерших к захоронению или кремации, однако не выполняли свою часть сделки. Тела не были приведены в надлежащий вид, а деньги с родственников злоумышленники брали в полном объеме.

Так, по информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ущерб только по одному из случаев составляет примерно 45 тысяч рублей. На данный момент полиция задержала первого подозреваемого по делу. Им оказался гендиректор похоронного бюро. В его квартире уже прошли обыски.

Напомним, ранее жительница Петербурга взяла кредиты на сумму в 5,3 миллиона рублей, и отдала все деньги мошенникам.