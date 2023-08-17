В Петербурге по делу о мошенничестве задержали гендиректора похоронного бюро

В Петербурге по делу о мошенничестве задержали гендиректора похоронного бюро
Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции задержали генерального директора одной из фирм по оказанию ритуальных услуг. Его подозревают в обмане родственников умерших горожан.

По версии следствия, мошенник вместе с соучастниками преступления заключали договора об оказании услуг по подготовке тел умерших к захоронению или кремации, однако не выполняли свою часть сделки. Тела не были приведены в надлежащий вид, а деньги с родственников злоумышленники брали в полном объеме.

Так, по информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ущерб только по одному из случаев составляет примерно 45 тысяч рублей. На данный момент полиция задержала первого подозреваемого по делу. Им оказался гендиректор похоронного бюро. В его квартире уже прошли обыски.

Напомним, ранее жительница Петербурга взяла кредиты на сумму в 5,3 миллиона рублей, и отдала все деньги мошенникам.

автомошенники новости СПб похоронное бюро


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге по делу о мошенничестве задержали гендиректора похоронного бюро
В Петербурге загорелась двухпалубная яхта рядом с пристанью Южной дороги
Больше 20 медиков потребовалось петербурженке, чтобы родить тройню
Более 70 медучреждений Петербурга будет отремонтировано до конца года
В Петербурге зарегистрировано почти 500 тысяч самозанятых
Отказ прийти на съемки ток-шоу обернулся для Виктора Бычкова судом и штрафом
Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ между Петербургом и Москвой
Россия пытается ассимилировать мигрантов-нелегалов, которые не хотят ...