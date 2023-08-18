Сотрудники коммунальных служб Петербурга пересядут на российские электромобили

Сотрудники коммунальных служб Петербурга пересядут на российские электромобили
Фото: Baltphoto

Представители «Водоканала» и «ТЭК» Санкт-Петербурга объявили конкурсы на поставку электромобилей отечественного производства.

После того, как президент России Владимир Путин предложил российским чиновникам и депутатам пересесть на отечественные авто, сотрудники коммунальных служб Северной столицы решили пересесть на электрокары. Первыми конкурсы на поставку новых авто объявили ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга».

Для своего транспортного филиала сотрудники коммунальных служб планируют приобрести 8 электромобилей за 31,8 миллиона рублей. Вслед за ними конкурс на поставку двух электромобилей российского производства объявили в ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга». Начальная цена аукциона составляет 6,6 миллиона рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Напомним, ранее спикер Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский объявил, что депутаты Петербурга пересядут на отечественные авто в 2024 году.

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Сотрудники коммунальных служб Петербурга пересядут на российские электромобили
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