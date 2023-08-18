Спасатели потушили пожар, охвативший морской порт в Новороссийске

Спасатели потушили пожар, охвативший морской порт в Новороссийске
Фото: Baltphoto

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади в 1,3 тысячи квадратных метра в грузовом терминале Новороссийска.

Утром, 18 августа на территории морского порта Новороссийска загорелись деревянные паллеты в грузовом терминале. Пожар охватил больше 1,3 тысячи квадратных метра, и спасателям пришлось задействовать большое количество ресурсов для его ликвидации. Так, по информации пресс-служба МЧС России, возгорание ликвидировали 27 специалистов и 10 единиц техники.

На данный момент пожар был потушен и угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших пока не поступало. Что стало причиной возгорания также неизвестно.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге произошел очередной пожар на территории первого этажа бывшего завода «Красный треугольник», который стоит заброшенный на Обводном канале.

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