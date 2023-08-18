В июле 2023 года потребителям тепловой энергии были начислены пени на 11,8 млн рублей

В июле 2023 года потребителям, которые имели задолженность, были начислены пени в размере 11,8 млн рублей. Квитанцию с имеющимися задолженностями в июле получили около 23 тыс. потребителей, из них порядка 20 тыс. – физические лица. С начала года более 8 тыс. исков направлено в суды для взыскания задолженности с потребителей-физических лиц на общую сумму более 200 млн рублей. Пени за просрочку платежа, предъявленные к взысканию, превысили 58 млн рублей.

Взысканием долгов по исполнительным листам занимаются судебные приставы, которые совместно с сотрудниками «Петербургтеплоэнерго» осуществили 15 совместных рейдов к должникам по всем регионам присутствия компании, а именно — Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия.

В «Петербургтеплоэнерго» заявляют, что потребители, имеющие задолженность, могут погасить её вместе с начисленными пенями во внесудебном порядке, что позволит избежать дополнительных расходов, которые могут возникнуть в случае обращения компании-поставщика в суд.

Согласно Жилищному кодексу РФ, плату за коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае несвоевременной оплаты начисляется штраф за просрочку платежа — пени. Рассчитываются пени, исходя из ставки рефинансирования Центробанка РФ. Для населения размер пени составляет 1/300 – 1/130 ставки.

Заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» по сбыту Светлана Лапина отметила, что пени начисляются на сумму неоплаченной задолженности за весь период её наличия, а в случае неоплаты указанной в квитанции задолженности за коммунальные услуги и пени к ранее начисленным санкциям будет прибавлена сумма пеней за новый период просрочки. Также она добавила, что если оплата проведена в срок, но частично, пени будут начислены на оставшуюся сумму задолженности.

В случае отсутствия своевременной оплаты теплоснабжающая компания может взыскать задолженность в судебном порядке. В этом случае должнику придется понести более серьезные материальные издержки, состоящие не только из основного долга и пени, но и из всех судебных расходов.

Также стоит отметить, что в случае прекращения оплаты потребленной тепловой энергии в срок потребитель может лишиться не только денежных средств, но и части имущества. Это происходит, когда исполнительные листы получают судебные приставы, которые могут обратить взыскания на все имеющиеся у должника счета, наложить запреты на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости, ограничить на выезд из РФ.

В компании «Петербургтеплоэнерго» заявили, что готовы пойти навстречу тем, у кого образовалось задолженность. Для этого можно составить заявление о предоставлении рассрочки на оплату задолженности и направить на электронный адрес или почту, указанные на сайте компании.