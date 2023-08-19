В Петербурге отремонтируют 22 общественные бани

Стоимость услуг держится на фиксированном уровне. Об этом заявили в Смольном.

В Петербурге запланирован ремонт 22 общественных бань. Они оказались достаточно востребованными у горожан. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе на Неве 32 бани предоставляют услуги по предельной стоимости: в 2023 году город сохранил плату на уровне 85 рублей для отделения второго разряда, 100 рублей — для отделения первого разряда. Программа ремонта бань будет рассчитана на три года. Планируется восстановить или заменить коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, привести в порядок фасады, а также выполнить другие работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкине хотят отреставрировать Царский вокзал. Особое внимание уделят росписям внутри здания. Об этом заявили в Смольном.