В Петербурге на 100 рублей вырос прожиточный минимум

Для разных групп населения сумма оказалась разной. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге пересчитали прожиточный минимум на 2024 год, он увеличился на 100 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Северной столицы.

В документе указано, что прожиточный минимум составит 16 322 рубля, для трудоспособного населения — 17 791 рубль. Для пенсионеров он составит 14 037 рублей, а для детей — 15 832 рубля. Постановление начнет действовать с 1 января 2024 года. Вице-губернатор города на Неве Наталья Чечина будет контролировать выполнение условий проекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хотят увеличить прожиточный минимум. Соответствующее постановление городского правительства опубликовано на сайте Смольного. В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в городе на Неве в 2024 году составит 16 тысяч 197 рублей.