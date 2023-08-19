Кубань и Кавказ «прогреет» до +39 градусов

Причина в антициклональном режиме. Он характерен для турецкого юга.

Аномальная жара до +39 градусов ожидается в выходные дни и в начале следующей недели в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, при этом такая погода характерна для юга Турции. Кроме того, до +30 градусов прогреется воздух на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщает ТАСС, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область и республики Северного Кавказа окажутся под влиянием антициклонального режима, из-за него температура настолько повысится. Погода характера для юга Турции, а не для юга России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара вернется в Петербург на день во второй половине августа. уководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Санкт-Петербурга о погоде на вторую половину августа.