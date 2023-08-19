В Невском районе начали ремонтировать канализационный коллектор

В Невском районе начали ремонтировать канализационный коллектор
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Работы завершат к ноябрю 2025 года. Об этом заявили в Смольном.

В Невском районе Петербурга приступили к реставрации канализационного коллектора. Площадь ремонта составляет более 1,6 тысячи метров. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Во время работ будет обновлен не только сам коллектор, но и шахты. В сообщении отмечается, что проект направлен на улучшение городской инфраструктуры и нормализации экологической обстановки района. Работы закончат до конца ноября 2025 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отремонтируют 22 общественные бани. Они оказались достаточно востребованными у горожан. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы. В городе на Неве 32 бани предоставляют услуги по предельной стоимости: в 2023 году город сохранил плату на уровне 85 рублей.

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