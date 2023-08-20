В Петербурге начался фестиваль «Лето без Интернета»

Победители получат призы. Также на мероприятии выступят музыканты.

Детокс-фестиваль «Лето без интернета» начался в Петербурге в воскресенье, 20 августа. Главными темами мероприятия стали популяризация спорта и творчества, живое общение. Информацией об этом поделились на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Участники мероприятия должны провести время без смартфонов. Каждый час без Сети будет конвертироваться в специальные баллы, за которые можно получить награду. Суперпризы получат самые активные участники фестиваля. Также гости смогут пройти мастер-классы и соревнования по мини-гольфу. На фестивале выступят известные музыканты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе провели семейный фестиваль. Основная цель – информирование об активном долголетии. Об этом сообщили в Смольном.