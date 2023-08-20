Петербургские врачи представили технологию дополненной реальности в хирургии

Над разработкой работали специалисты разных вузов. Ее представили на форуме.

Врачи Военно-медицинской академии С.М. Кирова представили новую технологию в сфере медицины во время форума «Армия-2023». Специалисты применили технологию дополнительной реальности в хирургии. Речь идет об операциях по удалению инородных тел. Врачи изучают 3D-модель, основанную на компьютерной томографии пациента.

Как сообщает ТАСС, технология позволяет медикам видеть скрытые в глубине тканей особенности анатомии и инородные тела. Это позволяет уменьшить длительность операции и потерю крови. Над разработкой трудились специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Военно-медицинской академии С.М. Кирова, 1-го Санкт-Петербургского медицинского университета и ООО «Меджитал».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компании из Петербурга представят военно-технические разработки на форуме «Армия-2023».