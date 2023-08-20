На российском авторынке до конца 2023 года появится 46 новых моделей

На российском авторынке до конца 2023 года появится 46 новых моделей
Фото: pxhere

Поднебесная крепко обосновалась в России. Все больше машин привозят каждый месяц.

До конца 2023 года на российском автомобильном рынке появится 46 новых моделей. Известно, что среди них будет 13 электрокаров.

Как сообщает Мойка78, в Россию машины поставят 20 китайских производителей. Среди них есть такие новые для российского рынка бренды, как: Aito, LiXiang, Luxeed, Jaecoo, Ora и Wey. Эксперты считают, что китайский автопром уже крепко обосновался в России. За первые шесть месяцев 2023 года на рынке появилось 30 моделей 14 марок из КНР. В июле были презентованы еще десять новинок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экспорт китайских легковушек в Россию в январе — июле вырос в 5,7 раза. Согласно статистике, в стоимостном выражении они увеличились в 7,5 раза, до $5,65 млрд. По объему закупок китайских автомобилей Россия занимает первое место, это 14% от общего числа автомобильных поставок Китая за указанный период.

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Экспорт китайских легковушек в Россию в январе — июле вырос в 5,7 раза