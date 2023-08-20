Ливень в Москве затапливает улицы и магазины

Ливень в Москве затапливает улицы и магазины
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

О пострадавших не сообщается. Некоторые улицы перекрыты.

В некоторых районах Москвы прошел сильный ливень, в связи с чем местный дептрнас предупредил о возможных задержках наземного транспорта в своем телеграм-канале. Ливни и град не покинут столицу до 21 августа. По данным городского хозяйства Москвы, может выпасть более 20% месячной нормы осадков.

Из-за подтопления проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в обе стороны, также отмечают в дептрансе. Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами затопленной станции метро «Марьина Роща» и магазинов техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гром и ливень «атаковали» юг Петербурга. По данным сервиса «Яндекс.Погода», гроза уже бушует в южных районах города. Гром, ливень и град обрушились на Красносельский, Пушкинский, Кировский и Фрунзенский районы.

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