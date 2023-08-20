В двух районах Петербурга 397 домов остались без горячей воды

Петербуржцам придется потерпеть временные неудобства. Они продлятся до понедельника.

Почти 400 домов в Невском и Красногвардейском районах Петербурга остались без горячего водоснабжения в связи с проведением работ на тепломагистрали. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Ремонтные работы сторонней ресурсоснабжающей организации проводятся на тепломагистрали «Пороховская». Они начались утром воскресенья, 20 августа. Горячее водоснабжение без циркуляции должны вернуть к 01:30 21 августа. Полное восстановление ГВС запланировано на 14:30 21 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше половины работ по реконструкции водопровода в Киришах завершены. Отмечается, что проект по ремонту водопровода реализуется в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».