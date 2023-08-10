Больше половины работ по реконструкции водопровода в Киришах завершены

Больше половины работ по реконструкции водопровода в Киришах завершены
Фото: Baltphoto

Сотрудники ГУП Водоканал Ленинградской области (Леноблводоканал) завершили реконструкцию сети водопровода в городе Кририши на 60%. Остальные работы будут выполнены до начала 2024 года.

До конца 2023 года в Киришах Ленинградской области будет проложено 2,5 километра новых сетей водопровода. К началу августа специалисты Леноблводоканала смогли завершить больше половины запланированных работ (60%) по реконструкции на участке от насосной станции I водоподъема до станции очистных сооружений, сообщает Online47.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что проект по ремонту водопровода реализуется в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря инициативе и реконструкции сетей планируется повысить надежность водоснабжения, а жители Киришей получат чистую воду для питья и бытовых нужд.

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