Больше половины работ по реконструкции водопровода в Киришах завершены

Сотрудники ГУП Водоканал Ленинградской области (Леноблводоканал) завершили реконструкцию сети водопровода в городе Кририши на 60%. Остальные работы будут выполнены до начала 2024 года.

До конца 2023 года в Киришах Ленинградской области будет проложено 2,5 километра новых сетей водопровода. К началу августа специалисты Леноблводоканала смогли завершить больше половины запланированных работ (60%) по реконструкции на участке от насосной станции I водоподъема до станции очистных сооружений, сообщает Online47.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что проект по ремонту водопровода реализуется в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря инициативе и реконструкции сетей планируется повысить надежность водоснабжения, а жители Киришей получат чистую воду для питья и бытовых нужд.