Деньги на строительство метро в 2024 году выделят из бюджета Петербурга

Председатель Бюджетно-финансового комитета Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал о планах Смольного на развитие «подземки».

По словам чиновника, его подчиненные ежеквартально отправляют запросы, чтобы узнать о готовности строящихся станций «Горный и институт», «Юго-Западной» и «Путиловской». Он подчеркнул, что в 2024 году все средства на развитие метро в Петербурге будут выделены из городского бюджета.

Так, в 2023 года на строительство новых станций было потрачено 30 миллиардов рублей а в 2025 году сумму планируется увеличить до 55 миллиардов рублей.

«Город мог бы выделять и больше средств, но мы должны быть на сто процентов уверены, что они не будут лежать мертвым грузом целый год», — цитирует Четырбока «Петербургский дневник».

Ранее власти Петербурга заявили о планах продлить две ветки метро в ближайшие два года.