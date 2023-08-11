В Петербурге планируют продлить две ветки метро в ближайшие два года

Построят не только переезды, но и сами станции. В том числе, на новой «коричневой» ветке.

В петербургском метрополитене продлят две ветки в ближайшие два года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин «Интерфаксу».

Ожидается, что новые станции появятся в 2024-2025 годах. Планируется продление «оранжевой» и «коричневой» ветки. На Лахтинско-Правобережной построят участок от «Спасской» до «Морского фасада», а на Красносельско-Калининской — от «Казаковской» до «Путиловской». Планируется построить не только переезды, но и сами станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что станцию метро «Пионерская» откроют после ремонта на три дня раньше срока. Изначально планировалось открыть «Пионерскую» 22 августа, но специалисты справились на три дня раньше.