В Петербурге планируют продлить две ветки метро в ближайшие два года

В Петербурге планируют продлить две ветки метро в ближайшие два года
Фото: Baltphoto

Построят не только переезды, но и сами станции. В том числе, на новой «коричневой» ветке.

В петербургском метрополитене продлят две ветки в ближайшие два года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин «Интерфаксу».

Ожидается, что новые станции появятся в 2024-2025 годах. Планируется продление «оранжевой» и «коричневой» ветки. На Лахтинско-Правобережной построят участок от «Спасской» до «Морского фасада», а на Красносельско-Калининской — от «Казаковской» до «Путиловской». Планируется построить не только переезды, но и сами станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что станцию метро «Пионерская» откроют после ремонта на три дня раньше срока. Изначально планировалось открыть «Пионерскую» 22 августа, но специалисты справились на три дня раньше.

метрополитен новости СПб строительство метро


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге планируют продлить две ветки метро в ближайшие два года
В Петербурге организовали новые туры для путешественников
На развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года выделят 1,5 трлн рублей
Оголившая колени Долина отреагировала на хейт из-за провокационного наряда
В Петербурге три района очистили от торговцев-нелегалов
Мужчины больше женщин боятся разводов
В Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны
Стало известно, в каких российских городах больше всего туристов с ...