Испытания теплосетей перед началом отопительного сезона в Петербурге завершены на 97%

Власти Санкт-Петербурга объявили о завершении подготовки к отопительному сезону до начала осени.

В ходе заседания Городской межведомственной комиссии 22 августа чиновники обсудили степень готовность Северной столицы к приходу зимы. По информации теплоэнергетиков, на данный момент проведено уже 672 гидравлических испытания, в ходе которых было выявлено больше 1700 дефектов труб. Специалисты выполнили 97% от плана по проверке и планируют завершить работы до 1 сентября.

«Теплоснабжающим организациям поручено принять все необходимые меры и устранить выявленные в ходе испытаний нарушения до начала периодического протапливания», — цитирует пресс-служба Смольного вице-губернатора города Сергея Дрегваля.

Стоит отметить, что до начала осени осталось чуть меньше девяти дней. При этом в течении всего 2023 года СМИ писали о массовых прорывах труб с горячей водой и последующим отключением отопления.

Одним из самых громких дел стал прорыв теплосетей на Рижском проспекте. Вода размыла асфальт, и в образовавшуюся дыру упал автомобиль с двумя пассажирами, один из которых – несовершеннолетний. В результате серьезные ожоги получили не только пострадавшие, но и прибывшие на место спасатели.

Напомним, делом о прорыве трубы на Рижском проспекте заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.