Стаса Барецкого на год лишили прав за сломанный на ЗСД шлагбаум

Шоумен пояснил, что не знал о факте ДТП. Его привлекли по административной статье.

Приморский районный суд Петербурга на год лишил водительских прав шоумена Стаса Барецкого за дорожно-транспортное происшествие на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, 9 августа Барецкий управлял ВАЗ 21053 и двигался по ЗСД. При проезде пункта оплаты совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение. Шоумен пояснил, что признает, что автомобиль соприкоснулся со шлагбаумом, но он не знал, что это ДТП. Звезда Интернета был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Барецкий рассказал подробности о нападении на него. По его словам, на него напало пять человек кавказской внешности и один русской.