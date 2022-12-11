Барецкий рассказал подробности о нападении на него

Шоумен Станислав Барецкий рассказал подробности нападения на него возле клуба на Московском проспекте в Петербурге. По его словам, на него напало пять человек кавказской внешности и один русской.

Он рассказал, что тогда был с охранником и они вдвоем отбивались от напавших. Он добавил, что скорее всего это была не случайность и его целенаправленно поджидали.

«Не случайна вся эта тема. Мы сидели с Игорьком, певцом Данко, там была «Дискотека 90-х», сидели у них в гримёрке, выпивали, я ни с кем не цеплялся, ничего не было. Выхожу: и там бум-бум, так жёстко ногами по голове — эти черти явно ждали меня», — сказал Барецкий в разговоре с 78.ru.

Ранее сообщалось, что около 6 часов утра в Петербурге избили и обокрали шоумена Станислава Барецкого. Происшествие случилось возле клуба на Московском проспекте.