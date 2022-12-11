Шоумена Барецкого избили у клуба на Московском проспекте в Петербурге

Около 6 часов утра в Петербурге избили и обокрали шоумена Станислава Барецкого. Происшествие случилось возле клуба на Московском проспекте.

Как сообщают правоохранительные органы, на шоумена напал неизвестный, избил его, а также украл 120 тысяч рублей и телефон. По заключениям врачей, Барецкий закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица, пишет 78.ru.

Тем не менее медики отпустили Барецкого домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря на улице Садовой неизвестный выстрелил в мужчину. Как выяснилось, изначально между потерпевшим и злоумышленником произошел словесный конфликт. Из-за него неизвестный выстрелил в мужчину из травматического оружия в область груди. Мужчину госпитализировали с непроникающим огнестрельным ранением левой половины груди